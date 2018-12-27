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Спрос на новый Suzuki Jimny превзошел все ожидания 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
По последним данным, авто дилеры в Великобритании, прекратили прием заказов на новый кроссовер компании Suzuki.
Все дело в том, что квота автомобилей, выделенная японской компанией на поставки именно в эту страну, уже давно распродан. Именно по этому прием заказов пока приостановлен. Из за того, что на маленький кроссовер высокий спрос и в самой Японии, где этот автомобиль и производится, то на поставку выделена квота всего в 1200 автомобилей.
Однако многие эксперты, называют это ограничение, искусственно созданным самим авто производителем. Все дело в том, что двигатели установленные на новую машину, не соответствуют экологическим нормам Британии, и из-за этого японско компании будет необходимо оплатить штраф. Видимо в том числе из-за этого квота не особо увеличивается. Хотя поступает информация, что возможно на 2020 й год, квота будет увеличена до 2000 машин.
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