Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

JAC расширяет модельный ряд в России 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: Allroader.ru
Китайская компания JAC объявила о планах расширения модельного ряда бренда в России. Пока производитель представлен только кроссоверами JAC S3 и JAC S5, причем их продажи осуществляет всего несколько дилеров.
В начале стремительно наступающего 2019 года к продажам должен подключиться еще ряд дилеров в крупных городах России, а несколько позже появятся и новые модели. Речь идет об очередных представителях SUV-сегмента JAC S4 и JAC S7.
Первой из моделей должен стать среднеразмерный JAC S7. Данный автомобиль в ближайшее время начнут собирать в Казахстане. Модель обладает колесной базой в 2750 мм, что позволяет установить в салоне третий ряд сидений. Не самая новая платформа ведет к значительной массе авто, составляющей от 1750 кг.
В Китае кроссовер продается с двумя вариантами силовых агрегатов объемом 1.5 и 2.0 литра. Их мощность составляет 163 и 177 «лошадей» соответственно. Трансмиссия — «механика» или АКПП, в обоих случаях с шестью диапазонами. Привод исключительно передний.
Более компактный JAS S4 будут завозить в Россию непосредственно из Китая. Модель является первым представителем бренда, выполненным в новой корпоративной стилистике. Скорее всего, в нашей стране появится только вариант со 120-сильным 1.6-литровым атмосферником. В Поднебесной продается также кроссовер с 1.5-литровым двигателем на 150 л.с, но его вероятность появления в нашей стране невелика.
Информация о ценах на новые китайские авто для России пока остается закрытой.
Allroader.ru: последние новости
Subaru Forester STI Concept продемонстрируют в Токио Nissan Kicks станет обладателем гибридной версии Isuzu D-Max получит в России новый двигатель
Комментарии
Автоновости , АК S7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведский электрический сити-кар будут выпускать в Грузии
Subaru привезет в РФ свой самый большой кроссовер
Кого ГИБДД отправит под арест в 2019-м?2
ТОП-3 ошибок при прогреве авто зимой
С 1 января LADA обойдется дороже1
Видео
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
00:38
Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое
Автоновости
00:46
В Москве таксист протащил сотрудника ДПС по трассе
ДТП
03:17
Пьяный водитель в трусах протаранил десятки машин
ДТП
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:36
Водитель BMW выжил после сальто в 2,5 оборота
ДТП
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение