JAC расширяет модельный ряд в России

Китайская компания JAC объявила о планах расширения модельного ряда бренда в России. Пока производитель представлен только кроссоверами JAC S3 и JAC S5, причем их продажи осуществляет всего несколько дилеров.

В начале стремительно наступающего 2019 года к продажам должен подключиться еще ряд дилеров в крупных городах России, а несколько позже появятся и новые модели. Речь идет об очередных представителях SUV-сегмента JAC S4 и JAC S7

Первой из моделей должен стать среднеразмерный JAC S7. Данный автомобиль в ближайшее время начнут собирать в Казахстане. Модель обладает колесной базой в 2750 мм, что позволяет установить в салоне третий ряд сидений. Не самая новая платформа ведет к значительной массе авто, составляющей от 1750 кг.

В Китае кроссовер продается с двумя вариантами силовых агрегатов объемом 1.5 и 2.0 литра. Их мощность составляет 163 и 177 «лошадей» соответственно. Трансмиссия — «механика» или АКПП, в обоих случаях с шестью диапазонами. Привод исключительно передний.

Более компактный JAS S4 будут завозить в Россию непосредственно из Китая. Модель является первым представителем бренда, выполненным в новой корпоративной стилистике. Скорее всего, в нашей стране появится только вариант со 120-сильным 1.6-литровым атмосферником. В Поднебесной продается также кроссовер с 1.5-литровым двигателем на 150 л.с, но его вероятность появления в нашей стране невелика.

Информация о ценах на новые китайские авто для России пока остается закрытой.