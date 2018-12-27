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Новый Suzuki Jimny: теперь пикап и внедорожник для выживания в глуши 

Motor.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Suzuki привезет на автосалон в Токио два прототипа, которые построены на базе внедорожника Jimny нового поколения. Одна из них — это версия с кузовом «пикап», а вторая — автомобиль «для выживания», подготовленный для тяжелого бездорожья.
Первый концепт на базе Suzuki Jimny называется Sierra Pickup Style. Пикап имеет небольшую погрузочную площадку (ее размеры не называются) и двухместный салон. Кроме того, прототип получил другую решетку радиатора, буксировочные проушины на бампере, деревянные панели на боковинах кузова в ретростиле и светодиодные фонари на крыше.
Вторая новинка получила название Survive (в переводе — «выжить»). Автомобиль предназначен для путешествий в тяжелых условиях: его бампера, пороги и днище усилены, установлена лебедка, сенд-траки на крыше и бедлоки на колесах, а задний ряд кресел заменен на специальный отсек для хранения различного снаряжения.
Новый Suzuki Jimny дебютировал в Японии в июне, а его европейскую модификацию показали в октябре. Модель сохранила лонжеронную раму, неразрезные мосты и полноприводную трансмиссию с понижайкой. Внедорожник доступен с новым полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 102 лошадиные силы, который может работать в паре с четырехступенчатым «автоматом».
В следующем году новый «Джимни» должен добраться и до России.
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