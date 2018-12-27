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Автомобили LADA c 1 января подорожают на 2,5-3% 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: lada.ru
АвтоВАЗ с 1 января 2019 года увеличит рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 2,5-3%, сообщает газета «Ведомости».
Грядущее повышение цен связано с увеличением ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2018 года. Но корректировка цен на автомобили LADA нового модельного года будет минимально возможной, чтобы сохранить привлекательность цен перед конкурентами.
Отметим, что повышение цен коснется всех автомобильных марок, которые представлены на нашем рынке. Что касается LADA, она продолжает лидировать в продажах на рынке России, реализовав за 11 месяцев 2018 года уже 325 тысяч автомобилей, что на 16% выше результата 2017 года.
Каждый пятый новый автомобиль, проданный в России — это модель LADA, а самыми популярными являются Vesta, которую приобрели уже 97 тысяч россиян и Granta с показателем в 94 тысячи экземпляров.
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