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Ответственность за езду без прав серьезно ужесточат 

Автовести 2 часа назад
Фото: © АвтоВести
ГИБДД поделилась своими планами на будущее: озвучен список мероприятий, при помощи которых ведомство продолжит наводить порядок на дорогах в 2019 году. Госавтоинспекция будет настаивать как на некоторых послаблениях для водителей, так и на повышении ряда штрафов.
Самым серьезным среди "карательных" проектов, запланированных ГИБДД на следующий год, станет ужесточение ответственности за езду без водительского удостоверения. Об этом, как сообщает "Коммерсант", руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил на годовой пресс-конференции.
По словам Черникова, МВД готовит законопроект, согласно которому штраф за управление автомобилем, не имея на то соответствующего права, составит для водителя 20-30 тысяч рублей. Кроме того, предусматриваются и дополнительные меры ответственности для рецидивистов: административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 200 часов. В настоящее время статья 12.7 КоАП РФ предусматривает в этом случае штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а за передачу управления гражданину, заведомо не имеющему "прав" либо лишенному удостоверения — 30 тысяч рублей. Введение новых санкций в ведомстве объясняют тем, что нынешние штрафы неэффективны.
Кроме того, глава ГИБДД пообещал разработку комплекса мер материальной ответственности для автошкол, которые некачественно готовят молодых водителей, появление возможности записаться на прием в ГИБДД через сервис госуслуг при помощи ведомственного колл-центра, а также некоторые послабления для водителей, не следящих за чистотой номерных знаков. Правда, действовать они будут только в плохую погоду.
"Если правонарушение можно устранить на месте, то лицо к ответственности не привлекается. Есть и умышленные загрязнения номеров с помощью специальных средств, если такие факты будут выявлены, то водитель будет привлечен. У нас нет задачи по администрированию штрафов как в автоматическом, так и в ручном режиме", — заявил Михаил Черников.
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