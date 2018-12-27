Как автопроизводители соблюдают требование властей об ЭРА-ГЛОНАСС

«Автовзгляд» выяснил , как требование российских властей об установке модулей ЭРА-ГЛОНАСС соблюдают ведущие автопроизводители.

С 1 января 2017 го года каждый новый автомобиль в России должен быть оборудован системой экстренного оповещения служб о ДТП (ЭРА-ГЛОНАСС). Автопроизводители, чтобы получить сертификаты на модели потенциально интересные россиянам, обязаны были предоставить отчёты о проведении испытаний системы при лобовом и боковом ударах. Фактически от них требовалось разбить по две машины из каждого модельного ряда, для того, чтобы проверить, как на них работает ЭРА-ГЛОНАСС.

По словам автора статьи, мировые бренды по-разному отреагировали на нововведения российских властей. Например, по слухам Audi постаралась ввезти максимально возможное количество автомобилей до вступления в силу соответствующих требований. BMW значительно подчистила список моделей, подлежащих ввозу в Россию. Концерн General Motors выразил своё явное неудовольствие, но модели американских автомобилей с кнопками SOS, появились на отечественном рынке. Производитель Alfa Romeo и вовсе решил отказаться от российского потребителя.

Впрочем, по информации «Автовзгляда», те предприниматели, кто решили приспособиться к современным реалиям, похоже, пытаются обойти закон.

Эксперты протестировали несколько моделей на предмет корректной работы ЭРЫ-ГЛОНАСС. При этом подобрали машины как премиум-сегмента, так и масс-маркет, и пришли к неутешительным выводам.

В Chevrolet Corvette и Cadillac Escalade кнопки «SOS» — это не более чем куклы, не имеющие никакой связи с экстренными службами.

Та же история с Audi. Однако немецкий концерн во избежание скандала решил проблему кардинально: пригласил владельцев десятка тысяч автомобилей и наладил систему каждому отдельно.

Владельцы более доступных Renault Kaptur похвастаться работающей системой ЭРА-ГЛОНАСС похвастаться тоже не могут, несмотря на то, что в последний год эту модель приобрели более 30 тысяч россиян.

Что касается, FIAT Doblo, то, по словам авторов статьи, в этих моделях кнопка «SOS» вообще отсутствует.

Впрочем, когда журналисты издания попытались выяснить причины существующего положения дел в АО «ГЛОНАСС», представители компании заявили, что все необходимые требования автопроизводители соблюдают.