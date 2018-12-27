В Москве появятся несколько сотен новых камер

Столичный ЦОДД обещал в ближайшее время нарастить свой арсенал в полтора раза, а начнется процесс, судя по всему, с мобильных камер. Вскоре на улицы Москвы выйдут комплексы фиксации нарушений, которые смогут регистрировать не только превышение скорости.

К примеру, ЦОДД собирается вывести на охоту за нарушителями сразу 140 новых парконов — систем, монтируемых на автомобили и фиксирующих автомобилистов, не оплачивающих услуги парковки. Об этом сообщают "Известия". По данным издания, расширение арсенала парконов связано с увеличением числа зон платной парковки. Не исключено, что его можно объяснить и намерениями московской Гордумы повысить сразу в два раза штраф за неоплату услуг стоянки.

Кроме того, как стало известно, еще 200 новых камер будут отслеживать непропуск пешеходов на нерегулируемых переходах и несвоевременную остановку.

Всего в настоящее время в столице установлено 1 463 комплекса фиксации нарушений, которые фиксируют в основном превышение скорости и выезд на полосы общественного транспорта. Между тем, в России в целом число камер в 10 раз больше и приближается к 15 500 единицам. По данным "Коммерсанта", в нынешнем году их число выросло на 20%.