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В Москве появятся несколько сотен новых камер 

Автовести 4 часа назад
Фото: © facebook.com/ruvederko
Столичный ЦОДД обещал в ближайшее время нарастить свой арсенал в полтора раза, а начнется процесс, судя по всему, с мобильных камер. Вскоре на улицы Москвы выйдут комплексы фиксации нарушений, которые смогут регистрировать не только превышение скорости.
К примеру, ЦОДД собирается вывести на охоту за нарушителями сразу 140 новых парконов — систем, монтируемых на автомобили и фиксирующих автомобилистов, не оплачивающих услуги парковки. Об этом сообщают "Известия". По данным издания, расширение арсенала парконов связано с увеличением числа зон платной парковки. Не исключено, что его можно объяснить и намерениями московской Гордумы повысить сразу в два раза штраф за неоплату услуг стоянки.
Кроме того, как стало известно, еще 200 новых камер будут отслеживать непропуск пешеходов на нерегулируемых переходах и несвоевременную остановку.
Всего в настоящее время в столице установлено 1 463 комплекса фиксации нарушений, которые фиксируют в основном превышение скорости и выезд на полосы общественного транспорта. Между тем, в России в целом число камер в 10 раз больше и приближается к 15 500 единицам. По данным "Коммерсанта", в нынешнем году их число выросло на 20%.
В числе нарушений, которые умеют отслеживать камеры, значатся, к примеру, проезд без остановки стоп-линии, проезд на красный, разворот в запрещенных местах и движение по обочине. Ранее сообщалось, что вскоре камеры научатся штрафовать автомобилистов и за те нарушения, которые сейчас фиксируются только сотрудниками ГИБДД — например, отсутствие полиса ОСАГО, непристегнутый ремень безопасности и разговоры по телефону за рулем.
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Автоновости , Мосгордума , ГИБДД
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