Завершились продажи кроссоверов Infiniti QX70 в России

Кроссовер Infiniti QX70 окончательно ушёл с российского рынка. Несмотря на то, что модель ещё представлена на официальном сайте марки, автомобилей у дилеров уже не найти.

Эта модель дебютировала ещё в 2009 году, как второе поколение кроссовера Infiniti FX, но в 2013 году автомобиль получил новое имя Infiniti QX70. Машина, получившая эффектный дизайн и мощные моторы, пользовалась долгое время была самой продаваемой моделью марки в России. А в 2012–2014 годах крупноузловая сборка кроссоверов велась на «ниссановском» заводе в Санкт-Петербурге.

Последнее время кроссовер предлагался по цене от трёх миллионов рублей только с бензиновым мотором V6 3.7, развивающим 333 л. с. Ранее в модельном ряду была версия с двигателем V8 5.0 мощностью 400–420 сил, а также с трёхлитровым турбодизелем.

Как сообщили сайту Wroom.ru представитель группы компаний «АвтоСпецЦентр», в составе которой есть два дилерских центра марки, последний экземпляр кроссовера Infiniti QX70 был продан в декабре. В других автосалонах бренда по всей России осталось лишь несколько экземпляров модели.

Прямого преемника у Infiniti QX70 не появилось, а в качестве альтернативы этой модели покупателям предлагают кроссоверы QX50 и QX60.