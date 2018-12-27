Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Завершились продажи кроссоверов Infiniti QX70 в России 

Wroom.ru 4 часа назад
Фото: Wroom.ru
Кроссовер Infiniti QX70 окончательно ушёл с российского рынка. Несмотря на то, что модель ещё представлена на официальном сайте марки, автомобилей у дилеров уже не найти.
Эта модель дебютировала ещё в 2009 году, как второе поколение кроссовера Infiniti FX, но в 2013 году автомобиль получил новое имя Infiniti QX70. Машина, получившая эффектный дизайн и мощные моторы, пользовалась долгое время была самой продаваемой моделью марки в России. А в 2012–2014 годах крупноузловая сборка кроссоверов велась на «ниссановском» заводе в Санкт-Петербурге.
Последнее время кроссовер предлагался по цене от трёх миллионов рублей только с бензиновым мотором V6 3.7, развивающим 333 л. с. Ранее в модельном ряду была версия с двигателем V8 5.0 мощностью 400–420 сил, а также с трёхлитровым турбодизелем.
Как сообщили сайту Wroom.ru представитель группы компаний «АвтоСпецЦентр», в составе которой есть два дилерских центра марки, последний экземпляр кроссовера Infiniti QX70 был продан в декабре. В других автосалонах бренда по всей России осталось лишь несколько экземпляров модели.
Прямого преемника у Infiniti QX70 не появилось, а в качестве альтернативы этой модели покупателям предлагают кроссоверы QX50 и QX60.
Wroom.ru: последние новости
УАЗ продлил сертификат «буханки» ещё на три года Кроссоверы Audi Q7 снова будут собирать в России Штраф за неправильную парковку в Москве увеличили вдвое
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Mitsubishi Outlander российской сборки обнаружен дефект
Новый Suzuki Jimny приспособили для выживания
В Москве появятся несколько сотен новых камер
Шведский электрический сити-кар будут выпускать в Грузии1
Под Петербургом поезд протаранил маршрутку2
Видео
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
00:38
Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое
Автоновости
00:46
В Москве таксист протащил сотрудника ДПС по трассе
ДТП Автоспорт
03:17
Пьяный водитель в трусах протаранил десятки машин
ДТП
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:36
Водитель BMW выжил после сальто в 2,5 оборота
ДТП
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение