Крымский мост помог россиянам сэкономить

Минтранс подсчитал экономическую выгоду Крымского моста для россиян

«Потребители» Крымского моста сэкономили 11 миллиардов рублей в год благодаря его появлению. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих

«Стало быть, наша экономика сэкономит 11 миллиардов рублей в год», — отметил он.

По словам чиновника, для выяснения этой цифры специалисты Минтранса сравнили сумму вложений государства в строительство Крымского моста с выгодой для автомобилистов от возможности преодолевать Керченский пролив «напрямую».

«Такими темпами мы к 2035 году полностью возвратим стоимость моста», — отметил он, уточнив, что деньги вернутся «в экономических эффектах».

Также Дитрих рассказал, что к 30 ноября Крымский мост пересекли 3,3 миллиона автомобилей, а к маю 2019-го, то есть через год после старта движения по сооружению, их число достигнет пяти миллионов.