Крымский мост помог россиянам сэкономить

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Минтранс подсчитал экономическую выгоду Крымского моста для россиян 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
«Потребители» Крымского моста сэкономили 11 миллиардов рублей в год благодаря его появлению. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих.
«Стало быть, наша экономика сэкономит 11 миллиардов рублей в год», — отметил он.
По словам чиновника, для выяснения этой цифры специалисты Минтранса сравнили сумму вложений государства в строительство Крымского моста с выгодой для автомобилистов от возможности преодолевать Керченский пролив «напрямую».
«Такими темпами мы к 2035 году полностью возвратим стоимость моста», — отметил он, уточнив, что деньги вернутся «в экономических эффектах».
Также Дитрих рассказал, что к 30 ноября Крымский мост пересекли 3,3 миллиона автомобилей, а к маю 2019-го, то есть через год после старта движения по сооружению, их число достигнет пяти миллионов.
15 мая президент России Владимир Путин за рулем «КамАЗа» официально открыл движение по Крымскому мосту, а регулярное движение по нему началось на следующий день.
Комментарии26
Автоновости , Видео , Евгений Дитрих , Владимир Путин , Камаз , Минтранс РФ
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