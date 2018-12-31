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Эксперты составили рейтинг самых непопулярных автомобилей 2018 года 

Вечерняя Москва + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Самым большим неудачником автомобильного рынка в 2018 году стал внедорожник Land Rover Defender. К такому выводу пришли специалисты автомобильного портала SpeedMe, проанализировав показатели объема продаж различных машин.
За 2018 год Land Rover Defender купили всего 10 человек. Тем не менее, его создатели уже готовятся вывести на рынок следующее поколение данной модели.
Седан Genesis G90 занял вторую строчку антирейтинга. «Бронза» досталась внедорожнику SsangYong Actyon.
В пятерку самых провальных автомобилей 2018 года также вошли кроссовер Infiniti QX70 и седан Lincoln Continental, сообщает SpeedMe.
Ранее специалисты немецкой Ассоциации технического надзора (TUV) назвали самые ненадежные автомобили с пробегом. Самой ненадежной машиной после 2-3 лет эксплуатации они сочли седан Dacia Logan.
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Автоновости , Land Rover Defender , Infiniti QX70 , Lincoln , Dacia Logan , SsangYong Actyon , Lincoln Continental , Rover , SsangYong , Dacia , Land Rover
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