Эксперты составили рейтинг самых непопулярных автомобилей 2018 года

Самым большим неудачником автомобильного рынка в 2018 году стал внедорожник Land Rover Defender. К такому выводу пришли специалисты автомобильного портала SpeedMe, проанализировав показатели объема продаж различных машин.

За 2018 год Land Rover Defender купили всего 10 человек. Тем не менее, его создатели уже готовятся вывести на рынок следующее поколение данной модели.

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В пятерку самых провальных автомобилей 2018 года также вошли кроссовер Infiniti QX70 и седан Lincoln Continental, сообщает SpeedMe.