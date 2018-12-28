Российское представительство компании Subaru ведет переговоры с главным офисом о выводе на рынок России крупноразмерного внедорожника Ascent, сообщает RG.ru.
Ascent является самым большим автомобилем марки, и может составить конкуренцию таким моделям как Toyota Highlander и Volkswagen Teramont. Это полноценный 7— или 8-местный автомобиль с богатым оснащением.
Под капотом у Ascent размещается турбированный 2,4-литровый мотор мощностью 272 лошадиные силы, а презентация модели впервые прошла в феврале 2018 года в США, для рынка которого, в первую очередь, и создавался данный внедорожник.
На данный момент Subaru в России представлена полноприводными внедорожниками Forester, Outback и XV, седаном Legacy и спорткаром WRX STI. По итогам 11 месяцев 2018 года продажи Subaru в России выросли на 33% до 7026 автомобилей.