Subaru хочет привезти в Россию конкурента Toyota Highlander

Российское представительство компании Subaru ведет переговоры с главным офисом о выводе на рынок России крупноразмерного внедорожника Ascent, сообщает RG.ru

Ascent является самым большим автомобилем марки, и может составить конкуренцию таким моделям как Toyota Highlander Volkswagen Teramont . Это полноценный 7— или 8-местный автомобиль с богатым оснащением.

Под капотом у Ascent размещается турбированный 2,4-литровый мотор мощностью 272 лошадиные силы, а презентация модели впервые прошла в феврале 2018 года в США, для рынка которого, в первую очередь, и создавался данный внедорожник.

На данный момент Subaru в России представлена полноприводными внедорожниками Forester, Outback и XV, седаном Legacy и спорткаром WRX STI. По итогам 11 месяцев 2018 года продажи Subaru в России выросли на 33% до 7026 автомобилей.