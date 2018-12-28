Chevrolet работает над новым компактным пикапом

По данным представителей зарубежной прессы, компания Chevrolet в настоящее время занимается созданием нового компактного пикапа, который должен стать заменой для Chevrolet Montana (на фото), уже более 15 лет находящемуся в производстве. Модель ориентирована, в первую очередь, на латиноамериканский рынок и должна быть презентована не позднее 2020 года.

Известно, что пикап станет одной из последних разработок концерна GM, созданных на базе платформы GEM. При этом автомобиль станет обладателем четырехдверной схемы кузова, выгодно отличаясь от модели Montana большим уровнем функциональности.

Журналисты предполагают, что в качестве основного силового агрегата для автомобиля предложат 1.4-литровый турбомотор, обладающий мощностью в 153 «лошади» и используемый в настоящее время на Chevrolet Cruze . Наиболее вероятная трансмиссия — механическая. В качестве основных конкурентов для нового пикапа Chevrolet, имя которого пока неизвестно, называются уже существующие Fiat Toro, Renault Oroch и перспективный пикап от Ford , постренный на одном шасси с последним Ford Focus

О перспективах продаж автомобиля на других рынках журналистам пока ничего не известно.