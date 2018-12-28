В России резко выросла стоимость КАСКО

Средняя стоимость КАСКО в нашей стране за прошедший год заметно увеличилась. Эксперты связывают это с финансовой ситуацией в России и предрекают дальнейшее подорожание страховых услуг в 2019 году — по целому ряду причин.

Сейчас полис КАСКО стоит в среднем 54 600 рублей. Между тем, ровно год назад его цена составляла 46 300 рублей и, соответственно, в среднем услуги страхования в России подорожали на 18%. Как сообщают "Известия" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы, в 2016 и 2015 годах эта цифра также не поднималась выше 47 000 рублей.

По мнению опрошенных изданием экспертов, в заметном росте цен на услуги страхования автомобилей следует винить в первую очередь рост курсов иностранных валют. Девальвация рубля привела к тому, что цены на импортные запчасти в рублевом эквиваленте серьезно увеличились. Кроме того, в нынешнем году наблюдался активный по сравнению с предыдущим годом рост продаж автомобилей, что тоже сказалось на цене полиса. Наконец, в общем объеме рынка выросла и доля продаж автомобилей иностранного происхождения (пусть порой и собранных на территории нашей страны).

Кроме того, в списке причин упоминаются и отложенные ожидания страховщиков. В период спада продаж автомобилей в 2017 году страховые компании не увеличивали цены, опасаясь отпугнуть потребителя, и постарались компенсировать недополученные средства в 2018-м.

Учитывая, что, согласно некоторым прогнозам, рост авторынка в России продолжится и в следующем году, вполне закономерно ожидать и дальнейшего роста цен на полисы КАСКО. Но, вероятнее всего, самое серьезное влияние на цены окажет увеличение НДС с 1 января с 18% до 20% в том числе и потому, что оно спровоцирует очередной виток роста цен на автомобили и комплектующие.