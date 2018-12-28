Немецкая Ассоциация технического надзора (TUV) опубликовала рейтинг самых ненадежных машин с пробегом.
Надежность — одно из главных качеств автомобиля, от которого зависит успех модели на рынке. Немецкая Ассоциация технического надзора (TUV) составила список самых ненадежных машин с пробегом в возрасте двух-трех лет.
Примечательно, что половину рейтинга самых автомобилей, которые часто ломаются, заняли модели Renault-Dacia, которые эксперты обычно, наоборот, называют одними из самых неприхотливых на рынке.
Так, по результатам девяти миллионов проведенных технических осмотров выяснилось, что самым ненадежным автомобилем после двух-трех лет эксплуатации является седан Dacia Logan. Почти 15% машин, которые прошли в 2018 году техосмотр, имеют проблемы с рулевым управлением, подвеской, тормозами, выхлопной системой, а также с двигателем и коробкой передач.
На втором месте в рейтинге самых ненадежных авто стал Renault Clio (12,1% неисправных машин). На третьем месте оказался FIAT Punto (11,7%). Замкнули «пятерку» автомобили KIA Sportage и Ford KA — в их числе дефектными оказались 11,7% машин.
На шестом месте разместился FIAT 500 (11,3%). Далее по списку идут Dacia Sandero (11%) и Dacia Lodgy/Dokker (10,7%), Volkswagen Sharan и Dacia Duster.