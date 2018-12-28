Опубликован топ-10 самых ненадежных автомобилей с пробегом

Немецкая Ассоциация технического надзора (TUV) опубликовала рейтинг самых ненадежных машин с пробегом.

Надежность — одно из главных качеств автомобиля, от которого зависит успех модели на рынке. Немецкая Ассоциация технического надзора (TUV) составила список самых ненадежных машин с пробегом в возрасте двух-трех лет.

Примечательно, что половину рейтинга самых автомобилей, которые часто ломаются, заняли модели Renault-Dacia, которые эксперты обычно, наоборот, называют одними из самых неприхотливых на рынке.