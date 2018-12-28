В российских СМИ появилась информация сразу о двух тендерах на приобретение автомобилей на общую сумму около 400 млн рублей. Власти рассчитывают пересадить чиновников с европейского премиума на корейские машины и тем самым сэкономить значительные средства.
Управление делами президента РФ собирается в рамках одного из объявленных тендеров приобрести 78 автомобилей корейского премиального бренда Genesis на сумму в 194 млн рублей. Второй виток госзакупок подразумевает приобретение еще 78 автомобилей, но, как сообщает "Интерфакс", в этом случае конкретные марки не указываются: известно лишь, что 63 автомобиля будут приобретены по цене в 2,1 млн рублей, и еще 15 — по 4,5 млн рублей.
К слову, в этот диапазон укладываются сразу две модели бренда Genesis — седаны G70 и G80, но в рамках первой закупки в гараже ведомства, скорее всего, появится и флагманский G90. Оба эти тендера связаны с обновлением автопарка Управделами президента: как объяснили в ведомстве, речь идет о замене дорогих автомобилей на дешевые. Как заявила агентству официальный представитель Управделами президента Елена Крылова, ведомство намеревается пересадить тех чиновников, которых обеспечивает транспортом, с европейских автомобилей на более доступные корейские, при этом новые машины могут оказаться в 2,5 раза дешевле.
Уже эксплуатировавшиеся ведомством автомобили будут проданы, причем, как заметила Елена Крылова, порой подержанные BMW из гаража ведомства оказываются дороже, чем новые седаны бренда Genesis.
Управление делами президента РФ обеспечивает транспортным обслуживанием целый ряд органов госвласти — не только администрацию президента, но и, например, Совет Федерации, Госдуму, правительство и так далее.