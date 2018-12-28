У чиновников забирают дорогущие BMW и пересаживают на «корейцев»

В российских СМИ появилась информация сразу о двух тендерах на приобретение автомобилей на общую сумму около 400 млн рублей. Власти рассчитывают пересадить чиновников с европейского премиума на корейские машины и тем самым сэкономить значительные средства.

Управление делами президента РФ собирается в рамках одного из объявленных тендеров приобрести 78 автомобилей корейского премиального бренда Genesis на сумму в 194 млн рублей. Второй виток госзакупок подразумевает приобретение еще 78 автомобилей, но, как сообщает "Интерфакс" , в этом случае конкретные марки не указываются: известно лишь, что 63 автомобиля будут приобретены по цене в 2,1 млн рублей, и еще 15 — по 4,5 млн рублей.

К слову, в этот диапазон укладываются сразу две модели бренда Genesis — седаны G70 и G80, но в рамках первой закупки в гараже ведомства, скорее всего, появится и флагманский G90. Оба эти тендера связаны с обновлением автопарка Управделами президента: как объяснили в ведомстве, речь идет о замене дорогих автомобилей на дешевые. Как заявила агентству официальный представитель Управделами президента Елена Крылова , ведомство намеревается пересадить тех чиновников, которых обеспечивает транспортом, с европейских автомобилей на более доступные корейские, при этом новые машины могут оказаться в 2,5 раза дешевле.