Известны сроки премьеры новой Skoda Octavia

Компания Skoda недавно обновляла свою Octavia — но лишь для того, чтобы освежить модель перед премьерой лифтбека четвертого поколения. До выхода абсолютно нового семейства "Октавий" осталось меньше года.

Мировая премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоится уже во второй половине 2019 года, сообщает немецкий Auto Bild. Новинка может дебютировать либо на осеннем моторшоу во Франкфурте, либо в рамках отдельной презентации. Первой появится Octavia в кузове лифтбек, а вслед за ней выйдет универсал Combi. Можно предположить, что до России автомобили доедут не раньше середины 2020 года, поскольку требуют организации локального производства.

Внешность новой "Октавии", скорее всего, будет радикально пересмотрена в соответствии со свежим дизайн-кодом марки Skoda, носителем которого уже стала, к примеру, компактная модель Scala. Мы уже рассказывали, что дизайнеры откажутся от спорного решения со сдвоенной головной оптикой, появившейся после рестайлинга и вызвавшей немало негативных отзывов. Салон новинки должен стать чуть более просторным, а объем багажного отделения лифтбека может превысить 590 л.

В основе "Октавии" четвертого поколения все так же будет лежать платформа MQB, однако цифровая и электрическая архитектура будут новыми. Следующая Skoda Octavia должна получить "микрогибридную" версию с энергосистемой 48V. Появятся более современные системы безопасности и продвинутые мультимедийные устройства. Европейская моторная гамма будет состоять из доработанных бензиновых агрегатов 1,0-1,5 л TSI (последний — с возможностью отключения половины цилиндров), а также дизелей TDI. Все двигатели, разумеется, будут соответствовать строжайшему экологическому нормативу Euro 6d-temp.

Впрочем, Skoda Octavia — далеко не единственная новинка чешской марки в 2019 году. Другой важной премьерой "Шкоды" станет обновленные Superb и Superb Combi, которые получать чуть посвежевший экстерьер, слегка переработанный салон и новые опции. Наконец, на рынке Европы запустят продажи приходящей на смену "Рапиду" Skoda Scala.