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Новая Toyota Supra: первые официальные фотографии 

Motor.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Motor.ru
В распоряжении сайта SupraMKV оказались официальные фотографии Toyota Supra нового поколения. Снимки якобы разослал немецкий офис компании, когда кто-то из пользователей добавился в «лист ожидания», заполнив форму на сайте. На момент подготовки новости письмо приходит с фотографиями машины в камуфляже.
Внешность Toyota Supra серии А90 уже давно не секрет: её неоднократно раскрывали на шпионских снимках. Дизайн спорткупе во многом будет основан на концепте FT-1 2014 года, однако в серии станет чуть проще. У товарной машины нет рельефного капота с прозрачным окошком, боковых зеркал на тонких ножках и узкой головной оптики.
На снимках видно, что особенностями новой «Супры» станут темные передние стойки, корпуса боковых зеркал, передний сплиттер с винглетами, «крылышки» на боковых накладках и корме, а также крыша double-bubble.
Новая Toyota Supra построена на платформе BMW Z4 нынешнего, шестого поколения. Машины будут отличаться не только дизайном, но и настройками двигателей и шасси. Начальные версии спорткупе оснастят мотором с индексом B48D — один из вариантов двухлитровой «турбочетверки» BMW. Старшие модификации получат двигатели B46D (четыре цилиндра) и B58C (шесть цилиндров).
В начале октября Toyota открыла прием заказов на «Супру» нового поколения. Для онлайн-бронирования доступно только 900 автомобилей. Их покупатели станут членами так называемого «Клуба 900» — Supra 900 Club.
Источник: SupraMKV
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Комментарии
Автоновости , Toyota Supra , BMW , BMW Z4 , Toyota
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