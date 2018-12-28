Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итоги года с новыми правилами борьбы с суррогатным топливом 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В России сократилось количество суррогатного дизельного топлива на АЗС, пишет газета «Ведомости». По официальным оценкам Федеральной антимонопольной службы, его оборот в начале этого года, составлял 6–10 млн т.
Чтобы сократить количество суррогата, в январе 2018 года был существенно расширен перечень подакцизных средних дистиллятов (печное и судовое топливо), которые продаются на АЗС под видом дизтоплива и не соответствуют техническому регламенту.
Вытеснение суррогатного топлива с рынка заметно и с точки зрения объемов производства дизтоплива по итогам девяти месяцев 2018 года. Производство осталось примерно на прошлогоднем уровне — около 57,48 млн т. Но при этом поставки на внутренний рынок выросли почти на 2 млн, или на 7,4% (для сравнения: за весь 2017 год они выросли всего на 0,6 млн).
При этом эксперты считают, что законодательные меры хотя и позволили значительно улучшить ситуацию, но не могут решить проблему полностью.
Традиционная для нефтяного комплекса проблема модернизации, таким образом, в ближайшие годы станет ключевой для компаний, особенно с учетом ужесточающихся экологических нормативов. При этом необходимость привлечения средств на модернизацию необходимо сбалансировать с удержанием стоимости топлива на приемлемом для потребителей уровне.
Еще один фактор: рост с января 2019 г. НДС и акцизов на топливо. Одновременно с этим растут и оптовые цены — для ряда АЗС это оборачивается убытками. Похожая ситуация уже имело место в 2011 г., когда нефтяные предприятия не успели модернизировать производство, чтобы увеличить выпуск высокооктанового бензина и дизтоплива, а продавать топливо класса «Евро-2» тогда было уже нельзя. Правительству пришлось продлить оборот «Евро-2», заставить нефтяников ускорить модернизацию НПЗ и ввести в мае 2011 г. заградительную пошлину на бензин (действовала до 2013 г.)
При этом необходимо учитывать, что от региона к региону ситуация различается. Так, для Сибири и Дальнего Востока в силу климатических особенностей проведение модернизации, которая требует огромных вложений, одновременно с удержанием цены и качества почти традиционно стоит наиболее остро. Для нефтяников в условиях необходимости привлечения большого объема ресурсов и финансовой экспертизы наиболее привлекательно выглядит партнерство с банками. По такому пути, как прогнозируют эксперты, пойдет, в частности Хабаровский нефтеперерабатывающий завод. Недавно предприятие прошло масштабную модернизацию, инвестиции в которую составили более 3 млрд долларов. Значительная часть средств была потрачена экологические проекты. Благодаря модернизации завод смог выпустить топливо премиум-класса с октановым числом 101. Для дальнейшей работы НПЗ может привлечь стратегического партнера. В этом случае привлекательным вариантом может стать банк как центр расчетов и доступа к ресурсам и экспертизе. Наиболее логичным видится, если таким партнером станет Дальневосточный банк, один из ключевых банков региона.
Такое партнерство особенно актуально на фоне меняющихся условий рынка в целом. Модернизация нефтяного хозяйства создает дополнительное давление на отрасль в целом. Те НПЗ, кто не успел или не захотел ее провести, могут столкнуться с прямым законодательным запретом на реализацию продукции на экспорт. Такой прогноз экспертов соответствует и заявлениям официальных лиц. Согласно последним заявлениям различных служб, возможно рассмотрение законодательного закрепления поставок на внутренний рынок нефтяного сырья для российских НПЗ на уровне 17,5% от добычи. Для НПЗ, которые уже провели модернизацию, такое ограничение, безусловно, позволит стать более конкурентоспособным. И одновременно станет стимулом к партнерству с финансовыми экспертами.
Комментарии
Автоновости , ФАС , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые ненадежные подержанные автомобили
Новую Toyota Supra показали без камуфляжа
Porsche выпустила Macan «не для всех»
Hyundai отзывает новые Santa Fe
Двери GM будут автоматически компенсировать силу ветра
Новости партнеров
Видео
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
00:38
Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое
Автоновости
00:46
Крымский мост помог россиянам сэкономить
Автоновости
00:46
В Москве таксист протащил сотрудника ДПС по трассе
ДТП Автоспорт
03:17
Пьяный водитель в трусах протаранил десятки машин
ДТП
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:36
Водитель BMW выжил после сальто в 2,5 оборота
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение