Итоги года с новыми правилами борьбы с суррогатным топливом

Чтобы сократить количество суррогата, в январе 2018 года был существенно расширен перечень подакцизных средних дистиллятов (печное и судовое топливо), которые продаются на АЗС под видом дизтоплива и не соответствуют техническому регламенту.

Вытеснение суррогатного топлива с рынка заметно и с точки зрения объемов производства дизтоплива по итогам девяти месяцев 2018 года. Производство осталось примерно на прошлогоднем уровне — около 57,48 млн т. Но при этом поставки на внутренний рынок выросли почти на 2 млн, или на 7,4% (для сравнения: за весь 2017 год они выросли всего на 0,6 млн).

При этом эксперты считают, что законодательные меры хотя и позволили значительно улучшить ситуацию, но не могут решить проблему полностью.

Традиционная для нефтяного комплекса проблема модернизации, таким образом, в ближайшие годы станет ключевой для компаний, особенно с учетом ужесточающихся экологических нормативов. При этом необходимость привлечения средств на модернизацию необходимо сбалансировать с удержанием стоимости топлива на приемлемом для потребителей уровне.

Еще один фактор: рост с января 2019 г. НДС и акцизов на топливо. Одновременно с этим растут и оптовые цены — для ряда АЗС это оборачивается убытками. Похожая ситуация уже имело место в 2011 г., когда нефтяные предприятия не успели модернизировать производство, чтобы увеличить выпуск высокооктанового бензина и дизтоплива, а продавать топливо класса «Евро-2» тогда было уже нельзя. Правительству пришлось продлить оборот «Евро-2», заставить нефтяников ускорить модернизацию НПЗ и ввести в мае 2011 г. заградительную пошлину на бензин (действовала до 2013 г.)

При этом необходимо учитывать, что от региона к региону ситуация различается. Так, для Сибири и Дальнего Востока в силу климатических особенностей проведение модернизации, которая требует огромных вложений, одновременно с удержанием цены и качества почти традиционно стоит наиболее остро. Для нефтяников в условиях необходимости привлечения большого объема ресурсов и финансовой экспертизы наиболее привлекательно выглядит партнерство с банками. По такому пути, как прогнозируют эксперты, пойдет, в частности Хабаровский нефтеперерабатывающий завод. Недавно предприятие прошло масштабную модернизацию, инвестиции в которую составили более 3 млрд долларов. Значительная часть средств была потрачена экологические проекты. Благодаря модернизации завод смог выпустить топливо премиум-класса с октановым числом 101. Для дальнейшей работы НПЗ может привлечь стратегического партнера. В этом случае привлекательным вариантом может стать банк как центр расчетов и доступа к ресурсам и экспертизе. Наиболее логичным видится, если таким партнером станет Дальневосточный банк, один из ключевых банков региона.

Такое партнерство особенно актуально на фоне меняющихся условий рынка в целом. Модернизация нефтяного хозяйства создает дополнительное давление на отрасль в целом. Те НПЗ, кто не успел или не захотел ее провести, могут столкнуться с прямым законодательным запретом на реализацию продукции на экспорт. Такой прогноз экспертов соответствует и заявлениям официальных лиц. Согласно последним заявлениям различных служб, возможно рассмотрение законодательного закрепления поставок на внутренний рынок нефтяного сырья для российских НПЗ на уровне 17,5% от добычи. Для НПЗ, которые уже провели модернизацию, такое ограничение, безусловно, позволит стать более конкурентоспособным. И одновременно станет стимулом к партнерству с финансовыми экспертами.