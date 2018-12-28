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Новая Toyota Supra без камуфляжа: первые официальные фото 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: Карельские вести
Новым купе Toyota Supra серии А90 японцы дразнят публику уже пять лет, с момента первого показа концепт-кара Toyota FT-1 на детройтском автосалоне в 2014 году. С тех пор машина засветилась не раз: то в виде гоночных версий, то на видеороликах со звуком двигателя. Причем автошпионы уже ловили в объективы и неприкрытые машины, но в Тойоте до сих пор делали вид, что новую Супру еще никто не видел, публикуя все новые фотосессии купе в камуфляже.
Впрочем, пару недель назад Toyota начала предлагать всем желающим приобрести эту самую характерную камуфляжную пленку: дескать, им она все равно скоро не понадобится. Похоже, этот момент настал раньше времени стараниями немецкого представительства компании.
Нет-нет, на официальном сайте фирмы Toyota Deutschland все чин по чину: Supra на снимках там красуется в камуфляже. Но! Стоит добавиться в «лист ожидания», кликнув на соответствующую иконку, заполнить нехитрую форму с личными данными и — вуаля: на почту приходит письмо с фирменными фото Супры без камуфляжа!
Увы, снимки эти весьма низкого разрешения. Однако машину в версии Toyota GR Supra на них видно во всех подробностях. Впрочем, более подробно новую Супру можно будет разглядеть уже совсем скоро: публичный дебют назначен на нынешний детройтский автосалон, который откроется 14 января. А как восхитительно едет новая Toyota Supra на агрегатах BMW Z4 серии G29 мы уже знаем.
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Комментарии
Автоновости , Toyota Supra , BMW , BMW Z4 , Toyota
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