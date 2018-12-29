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Эвакуация автомобилей в Москве подорожает с Нового года 

Ведомости + ещё 10 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Стоимость эвакуации автомобилей, нарушивших правила парковки в Москве, увеличится на 4% с 1 января 2019 г. для владельцев машин категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 л.с., говорится на сайте московского паркинга. В сообщении уточняется, что цена на эвакуацию транспорта вырастет впервые с 2013 г.
«Тариф скорректирован с учетом инфляции и пересчета экономически обоснованной цены», — отметила пресс-служба паркинга.
При этом для водителей, оплачивающих перемещение и хранение своего автомобиля сразу, продолжит действовать скидка в 25%. Изменения затронут автомобили категорий А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. Теперь стоимость их эвакуации составит 3200 руб. (ранее 3000 руб.).
Эвакуация транспорта категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. будет стоить 5200 руб. (ранее — 5000 руб.), категории В с мощностью двигателя более 250 л.с., за исключением грузовиков — 7400 руб. Для грузовых и негабаритных машин цена перемещения составит 49 200 руб.
Стоимость суток хранения на спецстоянках транспорта категории В и D разрешенной максимальной массой до 3,5 т останется на уровне 1000 руб. Цена хранения транспорта категории А с 1 января будет повышена с 500 руб. до 520 руб., категории D разрешенной максимальной массой свыше 3500 т, категории C и E, а также негабаритных автомобилей — с 2000 руб. до 2200 руб.
Ранее московские власти повысили тариф на парковку на некоторых улицах в Москве, установив максимальный в 380 руб. в час (вместо 200 руб.). Стоянка по воскресеньям стала платной. Такой тариф действует с 8 до 21 часа на улицах возле «Москва-сити», в районах Тверской улицы, Арбата и Патриарших прудов, а также на Петровке, Неглинной, в Романовом переулке и других. С 9 января также вырастет штраф за неоплату парковки — с 2500 руб. до 5000 руб.
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Автоновости , Правительство Москвы
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