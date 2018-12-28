Названы самые ненадежные подержанные автомобили 

В Германии составлен антирейтинг самых ненадежных автомобилей с пробегом, пишет Life.ru.
Согласно оценке Ассоциации технического надзора ФРГ (TUV), самым часто ломающимся автомобилем возрастом до 2-3 лет признан седан Dacia Logan.
Во время техосмотра у 15% таких автомобилей обнаружились проблемы с рулевым управлением, тормозами, подвеской, выхлопной системой, двигателем и коробкой передач.
В десятку самых ненадежных авто также вошли KIA Sportage, Ford KA, FIAT 500, Dacia Sandero, Dacia Lodgy/Dokker, Dacia Duster и Volkswagen Sharan.