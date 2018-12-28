Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые ненадежные подержанные автомобили 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
В Германии составлен антирейтинг самых ненадежных автомобилей с пробегом, пишет Life.ru.
Согласно оценке Ассоциации технического надзора ФРГ (TUV), самым часто ломающимся автомобилем возрастом до 2-3 лет признан седан Dacia Logan.
Во время техосмотра у 15% таких автомобилей обнаружились проблемы с рулевым управлением, тормозами, подвеской, выхлопной системой, двигателем и коробкой передач.
На втором месте оказался Renault Clio, на третьем — FIAT Punto.
В десятку самых ненадежных авто также вошли KIA Sportage, Ford KA, FIAT 500, Dacia Sandero, Dacia Lodgy/Dokker, Dacia Duster и Volkswagen Sharan.
Автоновости , Volkswagen Sharan , Fiat 500 , Dacia Sandero , Dacia Logan , Kia Sportage , Dacia Lodgy , Kia , Fiat , Dacia Duster , Volkswagen , Renault , Renault Clio , Fiat Punto , Ford Ka , Dacia
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новую Toyota Supra показали без камуфляжа
Porsche выпустила Macan «не для всех»
Hyundai отзывает новые Santa Fe
Двери GM будут автоматически компенсировать силу ветра
До премьеры новой Skoda Octavia меньше года
Видео
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
00:38
Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое
Автоновости
00:46
Крымский мост помог россиянам сэкономить
Автоновости
00:46
В Москве таксист протащил сотрудника ДПС по трассе
ДТП Автоспорт
03:17
Пьяный водитель в трусах протаранил десятки машин
ДТП
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:36
Водитель BMW выжил после сальто в 2,5 оборота
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение