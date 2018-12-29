Запущена новая развязка на трассе Анапа-Крым

На ее создание потребовалось около двух лет.

На Кубани завершилось строительство новой двухуровневой транспортной развязки около села Джигинка. Она расположена на 73-м километре трассы А-290 Новороссийск-Керчь. На ее создание потребовалось около двух лет — развязка должна улучшить транспортную доступность Крыма и Анапы, которые очень популярны у российских туристов.

Верхний слой дорожного узла — это износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он способен «самозалечивать» трещины и мелкие дефекты.

Движение запущено по четырехполосному участку, длина которого — почти шесть километров. Предполагается, что он разделит местный и транзитный транспортные потоки и обеспечит рост пропускной способности в два с половиной раза. Раньше за день здесь проезжало около 22 тысяч автомобилей, сегодня эта цифра может вырасти до 54 тысяч.

Ощутить позитивный эффект от новой развязки люди смогут уже в новогодние праздники: провести каникулы на Красной поляне и в Крыму планируют как минимум 400 тысяч человек.