Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске

В Сети появилось видео инцидента в городе Петропавловск-Камчатский. Там в микрорайоне Сероглазка был настолько сильный прилив, что припаркованные на стоянке автомобили чуть не смыло в Авачинскую бухту. Из-за сильного циклона уровень воды в бухте заметно поднялся, так что стоянка оказалась подтопленной. Автолюбители пояснили, что всегда безбоязненно оставляли машины в этом месте, поскольку ещё ни разу волна не заходила так далеко. Сейчас же вода затопила парковку, и некоторые авто даже сдвинулись со своих мест. Региональное управление МЧС отметило, что ни один автомобиль в море всё-таки не уплыл, так что помощь ведомства не понадобилась.