Роскошные модели Aurus будут собирать в Арабских Эмиратах

Уже известно, что на территории России массовым производством седанов, внедорожников и минивэнов Aurus будет заниматься компания Sollers . Но руководство проекта всерьез намерено не только продавать, но и производить "Аурусы" за границей.

У проекта "Кортеж", в рамках которого разрабатываются "Аурусы", появился новый участник — инвестиционный фонд Tawazun из Арабских Эмиратов. Соглашение между фондом, ФГУП "НАМИ" и компанией Sollers уже подписано: как сообщает телеканал "Россия 24", при подписании документа присутствовали министр промышленности России Денис Мантуров и министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдулла Бин Зайед Аль Нахайян.

Утверждается, что пока речь идет о меморандуме о намерениях, но документом уже определены размеры возможных инвестиций. Ожидается, что Tawazun вложит в развитие бренда Aurus около 110 млн евро, получив взамен около 30% участия в совместном предприятии. По данным агентства "Финмаркет", в настоящее время основным владельцем ООО "Аурус" является НАМИ, которому принадлежит 75%, оставшаяся часть принадлежит Sollers. Между тем, по словам Мантурова, по завершении сделки с арабским инвестфондом доли нынешних партнеров составят 60% и 5% соответственно.

Благодаря новому инвестору бренд Aurus должен получить активное продвижение на территории ОАЭ.

"Коллеги активно включаются в процесс развития этого проекта, и мы рассчитываем на то, что в Арабских Эмиратах будут не только продажи автомобиля, это будет ограничено только инвестициями, а в том числе и рассчитываем на организацию производства по ряду моделей. Мы пока не говорим об объемах, потому что коллеги просчитывают и проводят маркетинговые работы в этой части", — заявил глава Минпромторга в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом министр еще раз подчеркнул, что массовая сборка автомобилей бренда Aurus будет организована на мощностях компании Sollers — речь идет о машинах гражданского назначения и автомобилях с повышенным уровнем защиты. Однако, выпуск автомобилей специального назначения НАМИ планирует сохранить за собой.