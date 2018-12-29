В России собрали первые кроссоверы марки Haval

Китайская марка Haval фактически готова приступить к серийному производству автомобилей на новом заводе в Тульской области. Массовый выпуск вседорожников начнется в начале 2019 года.

Первыми автомобилями, сошедшими с конвейера тульского завода Haval, стали новейшие кроссоверы Haval F7 белого цвета. Фотографии с локализованными кроссоверами опубликованы в инстаграм-аккаунте, судя по всему, принадлежащем одному из сотрудников предприятия. Судя по всему, Речь идет о тестовой сборке, которая позволяет провести отладку работы всех производственных этапов, включая сварку и окраску кузова.

Первый Haval F7 был собран в начале декабря, после чего в тестовом режиме произвели еще несколько экземпляров.

Полномасштабный запуск конвейера состоится уже в I квартале 2019 года. Помимо модели F7, премьера которой состоялась на Московском автосалоне-2018, в Тульской области будут выпускать и знакомый россиянам рамный внедорожник Haval H9. Сколько будут стоить новые Haval H7, будет понятно только ближе к старте продаж. Зато уже известно, что моторную гамму сформируют из пары бензиновых турбодвигателей — 1,5-литрового агрегата (150 л.с., 280 Нм) и 2-литрового (190 л.с., 350 Нм). Двигатели работают в паре с 7-ступенчатым "роботом" 7DCT450, причем Haval F7 получит модификации как с передним, так с полным приводом.

В списке оснащения значатся голосовое управление вспомогательными функциями, подключение к сети Интернет, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о фронтальном столкновении и экстренного торможения (AEB), контроль помех при движении задним ходом.

А уже летом 2019 года конвейер Haval в Тульской области загрузят еще и третьей моделью — совершенно новым, пока еще не представленным серийным вариантом концепта HB-03 в кузове кросс-купе. Производитель обещает, что стильный паркетник дойдет до конвейера с минимальными изменениями. Разве что не будет гибридом, поскольку техническая часть будет максимально унифицирована с Haval H7.

Напомним, что производственная площадка "Хавейл Мотор Рус" расположена в индустриальном парке "Узловая" на территории Тульской области.