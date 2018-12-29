Поклонник Lamborghini получил необычный подарок

Компания Lamborghini нашла истинного поклонника марки и сделала ему необычный рождественский подарок. Мальчик, который не захотел покупать ничего, кроме игрушечной «Ламбы», получил возможность завести настоящий Aventador SVJ.
Ролик начинается в магазине игрушек, куда заходят покупатели в поисках игрушечных Lamborghini. Продавец сообщает всем, что, к сожалению, все машинки распроданы, но у них есть варианты получше. Пока большинство соглашаются присмотреть что-то другое, один мальчик настаивает именно на «Ламбо». В награду за приверженность марке заводской тест-пилот Марко Мапелли дарит ему игрушечный Aventador SVJ и приглашает посидеть в настоящем суперкаре.
Lamborghini Aventador SVJ — самая мощная и быстрая модель в истории итальянской марки. Суперкар оснащен двенадцатицилиндровым атмосферным двигателем объемом 6,5 литра, мощность которого составляет 770 лошадиных сил и 720 Нм. С нуля до «сотни» экстремальный Aventador ускоряется за 2,8 секунды, а до 200 километров в час — за 8,6 секунды. Его максимальная скорость составляет 350 километров в час.