Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны сроки появления в России новых VW Jetta и Polo 

Motor.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Volkswagen скорректировала планы по выводу на рынок новых Jetta и Polo. Модели доберутся до России с опозданием: первая появится в конце 2019, а вторая — не раньше 2020 года.
По данным «Авторевю», производство Jetta прошлого поколения на заводе в Нижнем Новгороде прекращено в конце апреля. Однако по-прежнему нет российской спецификации и точных сроков выхода машины нового поколения. Может так случиться, что в начале следующего года Jetta на время уйдет из России.
Jetta седьмого поколения дебютировала в Детройте в январе этого года. Седан сменил платформу (теперь в его основе лежит модульное шасси концерна), получил автоматическую коробку передач вместо «робота» DSG с двумя сцеплениями, сиденья с вентиляцией и электронику от флагманских моделей.
Ожидается, что новый Volkswagen Polo придет в Россию в 2020-м. До тех пор на заводе в Калуге будут собирать машины пятого поколения. Седан дебютировал в 2017 году в виде модели Volkswagen Virtus для бразильского рынка.
Впрочем, куда более важным для российского рынка Volkswagen видит кроссовер Tarek — адаптированную версию китайского Tharu. Tarek планируется выпускать в России, на мощностях завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Motor.ru: последние новости
Видео: истинный поклонник Lamborghini получил необычный подарок Новая Toyota Supra: первые официальные фотографии Шведский электрический сити-кар будут выпускать в Грузии
Комментарии
Автоновости , Volkswagen Polo , Volkswagen
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему полисы ОСАГО не хотят привязывать к водителю
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Полицейский сбил пожилую женщину в Чувашии
Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО
За скрученный пробег в России предлагают сажать в тюрьму3
Видео
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
00:38
Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое
Автоновости Другое
00:46
Крымский мост помог россиянам сэкономить
Автоновости
00:46
В Москве таксист протащил сотрудника ДПС по трассе
ДТП Автоспорт
03:17
Пьяный водитель в трусах протаранил десятки машин
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение