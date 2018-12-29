За скрученный пробег в России предлагают сажать в тюрьму

Группа активистов при помощи сервиса "Российская общественная инициатива" призывает упорядочить рынок подержанных автомобилей, приравняв нечестных продавцов к мошенникам. Если инициатива найдет поддержку, за скрученный пробег или изношенный мотор можно будет сесть в тюрьму.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в Уголовный кодекс России с тем, чтобы статья 159 "Мошенничество" распространялась и на сделки в области купли-продажи автомобилей с пробегом. " Обманом и мошенничеством в данной сфере не брезгуют даже официальные автосалоны, не говоря уже о "серых" дилерах и недобросовестных частниках. "Дыры" в законодательстве, касающемся этой сферы, наносят очень серьёзный финансовый ущерб гражданам, а также подвергают серьёзной опасности их здоровье и жизнь", — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Предлагается в уголовном порядке наказывать продавцов подержанных автомобилей, которые не информируют покупателей должным образом о недостатках своего товара. Авторов инициативы возмущает главным образом манера недобросовестных продавцов скручивать пробег автомобиля при продаже, однако, упоминается в инициативе и недостоверная информация о ключевых узлах — двигателе, коробке передач, силовых элементах кузова и сработавших подушках безопасности, которые могли пострадать при аварии, и тому подобное. Авторы инициативы упоминают зарубежный опыт в этой сфере — в целом ряде стран ЕС предусмотрено уголовное наказание за обман покупателя тем или иным способом при перепродаже автомобиля с пробегом.

Как отмечает "МК", в настоящее время в России такие сделки регулируются Законом о защите прав потребителей. Между тем, доказать факт преднамеренного обмана при покупке подержанного автомобиля практически невозможно. Если инициатива будет поддержана властями страны, то, возможно, в будущем перед нечестными продавцами всерьез замаячит тюремный срок. Максимальное наказание для "частников", предусмотренное ст. 159 УК РФ, составляет до 6 лет лишения свободы.