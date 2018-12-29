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МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
МВД России готовит поправки в правила регистрации транспортных средств, передает РИА «Новости».
В ведомстве предлагают при постановке транспортного средства на учет выдавать номера того региона, в котором зарегистрирован владелец.
С 9 января вступят в силу новые тарифы ОСАГО
Кроме того, ГИБДД перестанет выдавать автомобильные номера. Инспекция будет присваивать автомобилям комбинацию цифр и букв, а сами номерные знаки владельцы будут заказывать в частных фирмах.
Предполагается, что новые правила могут начать действовать уже летом 2019 года.
Автоновости , Видео , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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