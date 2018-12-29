МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей

В ведомстве предлагают при постановке транспортного средства на учет выдавать номера того региона, в котором зарегистрирован владелец.

Кроме того, ГИБДД перестанет выдавать автомобильные номера. Инспекция будет присваивать автомобилям комбинацию цифр и букв, а сами номерные знаки владельцы будут заказывать в частных фирмах.

Предполагается, что новые правила могут начать действовать уже летом 2019 года.