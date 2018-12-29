Полисы ОСАГО не хотят привязывать к водителю, и вот почему

Одним из возможных направлений реформы сферы "обязательной автогражданки" может стать оформление полиса ОСАГО на конкретного водителя, а не на автомобиль. Однако страховщики считают, что это спровоцирует "социальное неравенство".

Начать привязывать ОСАГО к водителю, а не автомобилю, предложили депутаты Госдумы , которые уже внесли соответствующий законопроект. По мнению авторов проекта, водитель с оформленным на себя полисом сможет управлять любым другим автомобилем, будучи не вписанным в страховку. Это позволит, к примеру, владельцу нескольких автомобилей оформлять один полис, а не несколько, что, очевидно, удобнее и выгоднее.

Российский союз автостраховщиков уже успел отреагировать на инициативу, заявив, что она "приведет к ценовой несправедливости в ОСАГО и к социальному неравенству". Страховщики отмечают, что в России гораздо более распространена обратная ситуация — когда не один человек владеет несколькими машинами, а у одного автомобиля несколько водителей (например, когда в семье одним автомобилем управляют несколько родственников). По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, в среднем по России соотношение стремится к 400 автомобилям на 1000 водителей.

"Оформлять ОСАГО на водителя будет выгодно владельцам нескольких машин — они будут покупать не три полиса, как сейчас, а один. А если у людей одна машина на семью, и водят ее три члена семьи — их затраты, наоборот, увеличатся: им придется покупать не один полис, а три", — заявил Уфимцев.

В РСА уверяют, что к обсуждению этой идеи можно будет вернуться на поздних этапах процесса либерализации тарифов ОСАГО, когда у страховых компаний появится больше возможностей адаптировать тарифы под конкретного водителя.

Стоит отметить также, что инициатива депутатов предусматривала не замену нынешнего порядка оформления полиса новым, а возможность сосуществования обоих типов полисов параллельно. Но и на это у страховщиков нашлись возражения: в РСА заявили, что наличие полиса "на водителя" невозможно будет контролировать с помощью камер автоматической фиксации, которые реагируют на госномера автомобилей.