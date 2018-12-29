С 9 января вступят в силу новые тарифы ОСАГО

Диапазон ставок базового тарифа теперь будет составлять от 2746 до 4942 рублей. Соответствующее указание опубликовано на сайте ЦБ. Оно вступит в силу ровно через 10 дней после даты официального опубликования, то есть 9 января 2019 года.

Сейчас диапазон ставок варьируется от 3432 до 4118 рублей.

Документ ЦБ также уточняет разделение водителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо прежних четырех. Уточняется, что впервые по этому параметру появятся скидки до 7 процентов. Для самых молодых водителей коэффициент увеличится от 1,8 до 1,87.

1 декабря ЦБ утвердил расширение коридора базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Документ предусматривает переход к простой системе присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ). Он будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в дальнейшем не будет пересчитываться в течение года. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько КБМ, то ему будет присвоен самый низкий из них. Регулятор отметил, что такой подход позволит исключить случаи задвоения КБМ и снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении.