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Регистрировать новые авто с августа можно будет в салонах, не посещая ГИБДД 

РИА Новости + ещё 10 3 часа назад
Фото: © Depositphotos / mangostock
В 2019 году процедура регистрации новых автомобилей претерпит существенные изменения. Теперь автовладельцам не нужно будет для этого посещать подразделение Госавтоинспекции.
В ГИБДД объяснили просьбу отложить введение новых номеров
В начале августа 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Закон, который вступит в силу 4 августа 2019 года, позволит покупателям новых машин регистрировать их и получать номерные знаки прямо в автосалоне.
Основное нововведение коснулось покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них также разработает ФАС.
При этом МВД России в конце 2018 года разработало проект постановления правительства, который предлагает разрешить предоставлять услуги по регистрации автомобилей и мотоциклов в многофункциональных центрах по принципу "одного окна".
В настоящий момент МВД оказывает в центрах услуги по предоставлению сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения, по выдаче справок о наличии либо отсутствии судимости или о факте уголовного преследования, а также справок о факте административного наказания за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Кроме того, ведомство в МФЦ занимается постановкой на регистрационный учет, выдачей, оформлением и заменой паспортов, а также выдачей водительских удостоверений.
Принцип "одного окна" при предоставлении госуслуг должен исключить или максимально ограничить участие заявителей (граждан, юрлиц и индивидуальных предпринимателей) в процессах сбора из разных инстанций документов и справок. -0-
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Комментарии5
Автоновости , Владимир Путин , ГИБДД , ФАС , МВД
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