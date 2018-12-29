Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 9 января

Министерство юстиции зарегистрировало указание Центробанка о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз. Диапазон ставок базового тарифа составит от 2,7 тыс. руб. до 4,9 тыс. руб. Указание об изменении тарифов в ОСАГО поделит водителей на 58 категорий в зависимости от возраста и стажа.

Министерство юстиции РФ зарегистрировало указание Центробанка России о новых тарифах ОСАГО, которые начнут действовать с 9 января следующего года. Об этом говорится в материалах регулятора, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Министерство зарегистрировало указание Центробанка о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз. Диапазон ставок базового тарифа составит от 2,7 тыс. руб. до 4,9 тыс. руб.

Центральный банк России в конце ноября утвердил предельный размер базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Изменения не предполагают полный отказ от уравнительного ценообразования в ОСАГО, а также переход на индивидуальный тариф для каждого водителя, однако они позволят использовать более гибкий подход к установлению тарифов.

Указание об изменении тарифов в ОСАГО поделит водителей на 58 категорий в зависимости от возраста и стажа вместо четырех, как это было раньше, передает ФАН.

В пояснительной записке авторы указали, что при привязке полиса к водителю, он будет иметь возможность управлять другими транспортными средствами. При этом его имя не нужно будет вписывать в другой полис, если владелец автомобиля позволит ему сесть за руль. Согласно идее, водители смогут сами решать, какая привязка полиса ОСАГО будет для них оптимальной.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин поддержал предложение законодателя, отметив, что потребность в преобразовании назревала уже давно. По его мнению, также следует отменить ряд коэффициентов, которые определяют сумму выплаты компенсации, передает НСН.

«Мы уже давно говорили, что должен быть привязан полис ОСАГО именно к водителю. Потому что страхуется под ответственность человека, машина тут при чем? Я думаю, что это правильно, и все повышающие и понижающие коэффициенты должны быть привязаны только к водителю. Надо, естественно, убирать коэффициент, связанный с мощностью двигателя автомобиля, с территориальным использованием», — указал эксперт.

В октябре нынешнего года сообщалось, что с 1 сентября 2019 года страховщики могут получить право устанавливать стоимость полиса обязательной автогражданской ответственности на 30% выше или ниже базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года — на 40% ниже и выше.

Соответствующий законопроект с финальными поправками Минфина в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» был направлен на рассмотрение в правительство. При этом в документе отмечается, что в обоих случаях максимальная цена полиса не может превышать трехкратного максимального базового тарифа ЦБ.

На данный момент коридор базового тарифа ОСАГО составляет 3432—4118 рублей. В мае ЦБ предупреждал о том, что осенью он будет расширен до 2746—4942 рублей. Стоимость полиса сейчас определяется умножением базового тарифа на коэффициенты: за стаж водителя, его возраст, регион, по месту регистрации, а также мощность двигателя автомобиля.

Минфин предложил с 1 сентября 2019 года отменить коэффициент мощности и через год региональный коэффициент.

Как раз для того, чтобы недооценка риска у одной категории автомобилистов не компенсировалась за счет средств других категорий, и предполагается ввести отклонение от итоговой цены полиса сначала в 30%, а затем и в 40%.

Также Минфин намерен ввести новые коэффициенты. На цену полиса будет влиять манера вождения автомобилиста: частота нарушения правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины. Для того, чтобы все это зафиксировать, должны появиться телематические устройства.

В процессе эксплуатации телематическое оборудование периодически отсылает страховщику необходимые данные через спутниковые и мобильные каналы связи, после чего страховая компания анализирует полученные сведения.