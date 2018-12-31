Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Skoda сделает спортивный Karoq мощнее чем Kodiaq RS 

LiveCars.Ru + ещё 2 28 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Предстоящий 2019 год будет сложным для Skoda, так как чешская компания запланировала выход ряда новинок — обновленной версии седана Suberb, включающую гибридную силовую установку, и запуск в серию компактного хэтчбека Scala. Кроме того, должен впервые увидеть свет субкомпактный кроссовер Vision X и полностью электрический Citigo.
Теперь новые сообщения указывают на то, что у Skoda есть еще один туз в рукаве — чешский автопроизводитель планирует расширить свою спортивную линейку RS, состоящую из Octavia и Kodiaq, до трех моделей за счет кроссовера Karoq RS.
Предполагается, что спортивный Karoq RS в стандартной комплектации будет предлагаться с полноприводной системой и адаптивной подвеской, а под капотом будет размещен 2-литровый TSI от Volkswagen Group.
Ожидается, что данный 4-цилиндровый двигатель сможет развивать около 300 лошадиных сил, что является значительным ударом по Kodiaq RS, чей турбодизель выдает 236 л.с. Правда, крутящий момент у Kodiaq RS за счет дизельного мотора будет все равно выше — 500 Нм по сравнению с примерно 380 Нм в бензиновой версии.
Karoq RS должен дебютировать в 2019 году, и скорее всего в сентябре на автосалоне во Франкфурте, так как в марте в Женеве Skoda сосредоточиться на показе субкомпактного кроссовера и обновленного Superb.
LiveCars.Ru: последние новости
Автомобили LADA c 1 января подорожают на 2,5-3% Маленький фанат Lamborghini получил от компании уникальный подарок АвтоВАЗ представил линейку коммерческих LADA Granta
Комментарии
Автоновости , Volkswagen , Skoda
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машинам с грязным выхлопом перекроют МКАД
Дети шли по переходу: Mercedes сбил 6 человек20
Врачи оценили состояние пострадавших в ДТП в Петербурге
Появилось видео с места наезда на людей в Петербурге16
В центре Петербурга Mercedes сбил 6 пешеходов26
Видео
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
00:38
Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое
Автоновости Другое
00:46
Крымский мост помог россиянам сэкономить
Автоновости
00:46
В Москве таксист протащил сотрудника ДПС по трассе
ДТП Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение