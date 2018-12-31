Skoda сделает спортивный Karoq мощнее чем Kodiaq RS

Предстоящий 2019 год будет сложным для Skoda , так как чешская компания запланировала выход ряда новинок — обновленной версии седана Suberb, включающую гибридную силовую установку, и запуск в серию компактного хэтчбека Scala. Кроме того, должен впервые увидеть свет субкомпактный кроссовер Vision X и полностью электрический Citigo.

Теперь новые сообщения указывают на то, что у Skoda есть еще один туз в рукаве — чешский автопроизводитель планирует расширить свою спортивную линейку RS, состоящую из Octavia и Kodiaq, до трех моделей за счет кроссовера Karoq RS.

Предполагается, что спортивный Karoq RS в стандартной комплектации будет предлагаться с полноприводной системой и адаптивной подвеской, а под капотом будет размещен 2-литровый TSI от Volkswagen Group.

Ожидается, что данный 4-цилиндровый двигатель сможет развивать около 300 лошадиных сил, что является значительным ударом по Kodiaq RS, чей турбодизель выдает 236 л.с. Правда, крутящий момент у Kodiaq RS за счет дизельного мотора будет все равно выше — 500 Нм по сравнению с примерно 380 Нм в бензиновой версии.

Karoq RS должен дебютировать в 2019 году, и скорее всего в сентябре на автосалоне во Франкфурте, так как в марте в Женеве Skoda сосредоточиться на показе субкомпактного кроссовера и обновленного Superb.