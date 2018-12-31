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Машинам с грязным выхлопом подготовили запреты 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Вступивший в начале декабря закон «Об организации дорожного движения» разрабатывался сотрудниками правоохранительных органов с 2012 года.
Создание документа было необходимо для устранения проблем и недочетов в организации дорожного движения на территории нашей страны. Так же в законе отдельное внимание отдано выхлопным газам. Подготовлен ряд запретов, который предназначается для автомобилей с грязными выхлопами, полностью не соответствующими нормам.
Водители автомобилей, выхлопные газы которых не соответствуют нормам обязаны устанавливать на них специализированные выхлопные фильтры. Сотрудники ремонтных организаций при выполнение работ не должны занимать более 50% проезжей части. В случае, если это невозможно, нужно разработать план объезда.
И наконец новым введением станет запрет на въезд автомобилей, не соответствующих классу «Евро-2» или «Евро-4» в пределы МКАД. Это введение власти считают необходимым так как, при таком количестве транспорта столицы страны является самым загрязненным городом.
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