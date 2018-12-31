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В Крыму оценили трассу «Таврида» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара дал комментарий в связи с открытием транспортного движения на участке первой очереди федеральной трассы "Таврида". Об этом сообщает RT.
По его словам, в этом году на полуострове открылась не только "Таврида", но и автодорожная часть Крымского моста и новый аэропорт.
"Конечно же, "Таврида" сыграет особую роль в развитии Крыма в следующем году. Уже сейчас, с точки зрения доступности, "Таврида" будет иметь большое значение", — сказал Ганжара.
Он добавил, что федеральная трасса является для полуострова "дорогой жизни".
Ранее секретарь генерального подрядчика строительства трассы АО "ВАД" Григорий Назаров сообщил, что в Крыму открылось движение на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы "Таврида".
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