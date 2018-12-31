Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автоэксперты: как гаишники определяют пьяных водителей «на глаз» 

Рамблер 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Выявить сильно пьяного водителя, даже в потоке машин, зачастую бывает не сложно. Другое дело, когда речь идёт о лёгкой стадии опьянения. Сотрудники ГИБДД не могут заставить каждого подозрительного автолюбителя дышать в алкотестер, поскольку за каждый стерильный мундштук, использованный «впустую», автоинспекторы отчитываются перед руководством, сообщает «Автовзгляд». Поэтому правоохранители выработали ряд признаков, которые выдают водителей, принявших перед поездкой «на грудь». Вот они.
Во-первых, запах алкоголя в салоне. Первый признак, что совесть водителя может быть не чиста.
Во-вторых, глаза автолюбителя. У пьяного человека глаза приобретают характерный блеск. Заметив это, автоинспектор может даже ослепить водителя фонариком. Если зрачки медленно среагируют на свет, проверяемого, скорее всего, отправят на освидетельствование.
Затем, манера общения. По словам экспертов, человек в лёгкой стадии опьянения ощущает прилив сил, эмоциональный подъём и эйфорию. Поэтому чаще всего легко идёт на контакт и сам инициирует диалог. Однако общение может носить как дружелюбный так и крайне агрессивный характер.
В таком случае, сотрудники ГИБДД анализируют речь разговорчивых водителей. Слишком медленная или наоборот быстрая манера говорить — лишний повод отправить автолюбителя дышать в алкотестер.
Комментарии
Автоновости , ГИБДД , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму оценили трассу «Таврида»
Skoda сделает спортивный Karoq мощнее Kodiaq RS
В Саратовской области в ДТП погибли два человека
Машинам с грязным выхлопом перекроют МКАД
Дети шли по переходу: Mercedes сбил 6 человек25
Видео
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
00:38
Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое
Автоновости Другое
00:46
Крымский мост помог россиянам сэкономить
Автоновости
00:46
В Москве таксист протащил сотрудника ДПС по трассе
ДТП Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение