Автоэксперты: как гаишники определяют пьяных водителей «на глаз»

Выявить сильно пьяного водителя, даже в потоке машин, зачастую бывает не сложно. Другое дело, когда речь идёт о лёгкой стадии опьянения. Сотрудники ГИБДД не могут заставить каждого подозрительного автолюбителя дышать в алкотестер, поскольку за каждый стерильный мундштук, использованный «впустую», автоинспекторы отчитываются перед руководством, сообщает «Автовзгляд» . Поэтому правоохранители выработали ряд признаков, которые выдают водителей, принявших перед поездкой «на грудь». Вот они.

Во-первых, запах алкоголя в салоне. Первый признак, что совесть водителя может быть не чиста.

Во-вторых, глаза автолюбителя. У пьяного человека глаза приобретают характерный блеск. Заметив это, автоинспектор может даже ослепить водителя фонариком. Если зрачки медленно среагируют на свет, проверяемого, скорее всего, отправят на освидетельствование.

Затем, манера общения. По словам экспертов, человек в лёгкой стадии опьянения ощущает прилив сил, эмоциональный подъём и эйфорию. Поэтому чаще всего легко идёт на контакт и сам инициирует диалог. Однако общение может носить как дружелюбный так и крайне агрессивный характер.

В таком случае, сотрудники ГИБДД анализируют речь разговорчивых водителей. Слишком медленная или наоборот быстрая манера говорить — лишний повод отправить автолюбителя дышать в алкотестер.