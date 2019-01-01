Илон Маск призывает купить Tesla Model 3 до 2019 года

Илон Маск , в своём твиттере сообщил не очень приятную новость всем покупателям Tesla

Все дело в том, что после того, как часы покажут полночь, придёт новый, 2019 год. А также, полный налоговый кредит для покупателей Tesla сократится в два раза.

Tesla продала свой 200-тысячный электромобиль в США, после этого налоговый кредит перестал действовать. Полная скидка в размере 7500 долларов США снизится до 3750 долларов, уже 1 июля снизится до 1875 долларов.

Специалисты компании в новогоднюю ночь будут работать до полуночи для того, чтобы у желающих была возможность приобрести автомобиль с полной налоговой скидкой. Генеральный директор Tesla Илон Маск написал в своём блоге список дилеров, которые участвуют в блиц-продажах.

Но в информации также не сказано о том, какой выбор будет представлен покупателям. По предположениям, в арсенале имеется около 3-х тысяч автомобилей Model 3, покупатели могут приобрести Model S и Model X.

Клиентам, которые уже заказали автомобиль и ещё не получили его повезло. Илон Маск сказал о том, что компания оплатит доставку и розницу в налоговых льготах.