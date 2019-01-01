BMW-кабриолет 4 серии демонстрирует свой кузов и кабину

Свежая партия шпионских фотографий дает еще один взгляд на разработку кабриолета нового поколения BMW 4 серии.

Фото впервые демонстрирует кабину. Интерьер, вероятно, выглядит знакомым для всех, кто даже знает последние 3 серии.

Новая серия 3 поступит в продажу в США в марте 2019 года, а последняя серия 4, скорее всего, дебютирует до конца года. Как и в случае с текущими моделями, у пары будет много общего, если они будут использовать одну платформу и движки.

Единственным существенным отличием будет количество дверей: 4-я серия будет двухдверной (за исключением Gran Coupe), а 3-я серия — седаном (кроме универсала).

Сходство между сериями 3 и 4 также очевидно внутри. Эта 4-я серия, кажется, имеет более спортивное рулевое колесо с тремя спицами, по сравнению с седаном. Кнопка управления крышей с электроприводом находится на центральной консоли рядом с ручкой электронного стояночного тормоза. Ну, а так две модели кажутся идентичными.

Поскольку силовые агрегаты серии 3 и 4 используются совместно, у нас уже есть очень хорошее представление о том, какие варианты доступны под капотом этого кабриолета.

В Северной Америке базовая силовая установка будет представлять собой новый 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, производящий 255 лошадиных сил (190 кВт) и 400 ньютон-метров крутящего момента и работающий на восьмиступенчатой автоматической коробке передач.

Также можно заказать 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 382 л.с. (295 кВт) и крутящим моментом 500 Нм. Европейцы также могут получить менее мощный четырехцилиндровый бензиновый двигатель и иметь дизельные варианты.