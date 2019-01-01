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Блогер рассказал о некоторых недочетах Lada Vesta 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Для анализа была взята LadaVesta 2018 года выпуска в комплектации Comfort Image.
На момент подготовки обзора его автор уже успел проехать на машине тысячу километров. И вот какие неудобства лично для себя ощутил водитель.
Первым моментом является отсутствие на брелке ключей кнопки для движения стекол. Более того, их поднятие или опускание сопровождается неприятным звуком.
Блогеру не понравилось расположение кнопки стеклоподъемника на дверях. Нужно приложить достаточно много усилий, чтобы полноценно воспользоваться ею.
Получило свое и заводская автомагнитола. Оказалось, что она не способна воспроизводить многие форматы музыкальных файлов.
Огорчило автовладельца и отсутствие сзади светодиодной ленты в качестве стоп-сигнала по аналогии c Lada Priora. Яркость обычных лампочек также оставила желать лучшего.
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