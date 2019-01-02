С первого января 2019 года автомобили Lada подорожали на 15-25 тысяч рублей, сообщает агентство "Автостат".
Машины семейства Granta и внедорожники Lada 4х4 в среднем стали стоить больше на 15 тысяч рублей. Семейство Lada Largus, хетчбек Lada XRAY и седаны Vesta, Vesta Cross и Vesta CNG прибавили в цене 20 тысяч рублей, причем это касается как пяти— и семиместных автомобилей, так и их кросс-версий. Универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross, а также кросс-версия Lada XRAY подорожали на 25 тысяч рублей.
"АвтоВАЗ" повысил цены на весь модельный ряд в России из-за увеличения НДС на два процентных пункта. Теперь минимальная стоимость семейств автомобилей LADA следующая: Granta — от 434 900 рублей; Vesta — от 614 900 рублей; XRAY — от 609 900 рублей; Largus — от 560 900 рублей; 4х4 — от 518 900 рублей.