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Названы самые популярные в России автомобили на «механике» 

360tv.ru + ещё 17 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг десяти самых востребованных среди россиян автомобилей с механической коробкой передач.
По данным агентства, в минувшем году автомобилисты в России приобрели 663 тысячи машин на «механике». Лидером продаж стала Lada, водители приобрели 295,4 тысячи автомобилей этой марки.
Вторую строчку рейтинга занял французский Renault, их было продано 94 тысячи. Третьей по популярности стали автомобили Kia (41,4 тысячи).
Аналитики выяснили, что россияне также часто покупали «механику» от Hyundai и Volkswagen. Этих машин было продано 39 и 32,9 тысячи соответственно.
Кроме того, в десятку самых распространенных автомобилей с механической коробкой вошли Skoda (27,8 тысячи штук), Nissan (26,1 тысячи), Chevrolet (25,7 тысячи), УАЗ (18,1 тысячи) и Datsun (15 тысяч).
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