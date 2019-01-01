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Водителей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах Москвы из-за погоды 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Автомобилистов Москвы предупредили об ухудшении ситуации на дорогах столицы из-за плохой погоды и призвали их пользоваться городским транспортом. Об этом столичный департамент транспорта сообщает во вторник в своем аккаунте в Twitter.
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 15:00 2 января в Москве ожидается усиление южного ветра порывами 12-17 м/с, снег, местами метель, гололедица. Будьте осторожны. По возможности пользуйтесь городским транспортом", — говорится в сообщении.
Ранее Гидрометцентр РФ сообщил, что во вторник в Москве ожидаются снег, порывистый ветер и гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с, ночью — ветер южного направления, 6-10 м/с с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.
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