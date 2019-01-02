Что изменится для автомобилистов в 2019 году

Для московских автовладельцев новый год станет временем серьезных изменений. Первыми перемены заметят нарушители оплаты парковки и те, кто паркуется не по правилам. Также в 2019 году изменятся тарифы на ОСАГО, повысится стоимость бензина и дизтоплива и поменяются требования к европротоколу. Обо всем самом важном для автомобилистов в новом году — в материале портала Москва 24.

Штрафы за неправильную парковку

С 9 января повышается в два раза штраф за неоплату парковки в столице — с 2,5 до 5 тысяч рублей. Ранее соответствующие поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях одобрили депутаты Мосгордумы . Штраф решили увеличить вдвое, чтобы он стал соразмерен плате за парковку. Новые тарифы в центре столицы изменились с 15 декабря. Максимальная стоимость часа парковки теперь составляет 380 рублей.

Кроме того, время оплаты парковки сократили с 15 до пяти минут. Также на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Бесплатным паркинг остался только по праздничным дням.

Сейчас оплатить парковку в Москве можно с помощью мобильного приложения "Парковки Москвы", путем отправки SMS-сообщения на номер 7757, также можно позвонить на номер 3210 либо на городской номер +7 (495) 539-5454 или оплатить парковку, положив деньги с помощью паркомата.

Стоимость эвакуации

А с 1 января изменятся тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Эвакуация машин категорий А (мотоциклы) и В (легковые автомобили) с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил повысится с 3 до 3,2 тысячи рублей, с мощностью от 80 до 250 лошадиных сил — до 5,2 тысячи рублей, свыше 250 лошадиных сил (за исключением грузовиков) — до 7,4 тысячи рублей. Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 49,2 тысячи рублей.

Стоимость суток хранения для транспортного средства категории А вырастет с 500 до 520 рублей, категории D (автобусы) массой более 3,5 тонны, категории C (грузовики) и E (автомобили с прицепом), а также негабаритных автомобилей — с 2 до 2,2 тысячи рублей. При этом стоимость суток хранения на спецстоянках транспорта категории В и D до 3,5 тонны останется на уровне 1 тысячи рублей. Причем скидка в 25% для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение сразу, сохранится.

Увеличение количества дорожных камер

В Москве в 2019 году планируется усилить контроль за оплатой стоянки и нарушениями ПДД. В городе появится 140 новых мобильных комплексов фотовидеофиксации — парконов, которые администрируют оплату парковки и фиксируют нарушения правил стоянки и остановки.

Также в следующем году должны установить еще 200 новых камер, которые будут фиксировать, в основном, непропуск пешеходов на нерегулируемых переходах. Таким образом, в ближайшие полгода количество камер в городе увеличится до 1,8 тысячи единиц.

Штрафы за отсутствие ОСАГО

Дорожные камеры еще в 2018 году планировали "обучить" проверять наличие "автогражданки" на территории Москвы, но сроки запуска системы неоднократно откладывались из-за отсутствия взаимодействия баз данных Российского союза автостраховщиков (РСА) и МВД по автомобилям со страховкой. Скорее всего, процесс завершится в 2019 году.

Предполагается, что дорожные камеры фотовидеофиксации, которые сейчас штрафуют за некоторые нарушения ПДД, будут также передавать данные автомобилей для проверки наличия полиса ОСАГО. Проверять страховку по базе Российского союза автостраховщиков (РСА) и ГИБДД будут дважды: первый раз в момент фиксации и второй раз — спустя 10 дней. Таким образом, можно будет удостовериться, приобрел ли за отведенное время автолюбитель новый полис. Решение, кому отправлять "письма счастья", будет принимать полиция. На данный момент штраф за просроченную страховку ОСАГО (как и за ее отсутствие) составляет 800 рублей.

Новые тарифы ОСАГО

Центробанк в декабре утвердил расширение коридора базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО на 20 процентов вверх и вниз, а также отменил коэффициент мощности двигателя. Таким образом, для среднестатистического автовладельца стоимость ОСАГО увеличится с нынешних 5,5 тысячи рублей на 2 тысячи. Данные нововведения планируется внедрить в 2019 году.

Сейчас стоимость полиса ОСАГО определяется умножением базового тарифа (коридор 3432–4118 рублей) на коэффициент стажа и возраста водителя, коэффициент бонус-малус (скидки за безаварийную езду и надбавки за аварии), региональный коэффициент (определяется по месту регистрации владельца автомобиля) и коэффициент, связанный с мощностью двигателя.

Новые цены на автомобили

Автодилеры предрекают резкое повышение цен на автомобили с начала нового года. Рост стоимости связывают, прежде всего, с повышением налога на добавочную стоимость (НДС) и началом продаж автомобилей 2019 года выпуска. В целом новые автомобили в зависимости от марки подорожают от 1 до 5 процентов.

Изменения в европротоколе

Вторая часть статьи 11 закона об обязательном страховании транспортных средств вступит в силу 1 октября 2019 года. С этого момента оформить европротокол будет значительно легче, поскольку перечень условий станет короче: самостоятельно оформлять ДТП можно будет при участии не более двух автомобилей, при условии причинения ущерба только самим транспортным средствам и при наличии у обоих автовладельцев действующего полиса ОСАГО.

Согласно новым правилам, наличие разногласий у участников ДТП перестанет быть препятствием для составления европротокола, но все повреждения и обстоятельства аварии должны будут вноситься в документ. Также обязательным условием останется наличие у участников системы Эра-ГЛОНАСС или мобильных приложений "ДТП. Европротокол". ГЛОНАСС подтверждает сам факт совершения ДТП и устанавливает координаты места происшествия, а приложение собирает фотографическую информацию с места аварии. Смартфон должен будет обладать камерой не менее трех мегапикселей, с доступом в Интернет и быть подключенным к системе ГЛОНАСС.

Электронные ПТС

С 1 ноября 2019 года паспорта транспортных средств (ПТС) будут оформляться только в электронном виде. Вся информация о машине будет также только в "электронке", и сотрудники ГИБДД, а также страховщики при оформлении полиса ОСАГО будут пользоваться именно ей.

Такой документ будет у каждого нового автомобиля, а владельцы бумажных ПТС смогут их заменить и перейти на новые. Впрочем, обязательного обмена бумажного документа на электронный не предполагается. Автовладельцы, имеющие бумажный ПТС, смогут продолжать им пользоваться. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками. Кроме того, если автовладелец потерял свой бумажный ПТС, он сможет получить его бумажный дубликат в ГИБДД, если захочет.

Регистрация — у дилера

С 4 августа 2019 года в силу вступит новый закон "О государственной регистрации". Согласно изменениям, поставить автомобиль на учет можно будет сразу после его покупки — прямо у автомобильного дилера. Услуга явно будет небесплатной — по крайней мере придется оплатить стоимость изготовления госномера, но это будет все равно удобнее, чем ездить для этого в отделение ГИБДД.

Кроме того, водитель также получит возможность подать заявление и прекратить учет, если, к примеру, он не пользуется автомобилем и не желает платить за него налог. Сейчас водитель может прекратить регистрацию автомобиля лишь в случаях, оговоренных законом, к примеру, при хищении или уничтожении авто.

Рост цен на топливо

С 1 января ожидается повышение стоимости бензина и дизельного топлива. По оценке Центрального банка России, топливо может подорожать на 4,6%. По мнению экспертов, в первую очередь на стоимость повлияет увеличение с нового года ставки НДС и налога на добычу полезных ископаемых. Также вырастут акцизы на бензин — с 8 тысяч 213 рублей до 12 тысяч 374 рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5 тысяч 665 рублей до 8 тысяч 541 рубля за тонну.

В течение 2018 года средние потребительские цены на топливо выросли более чем на 8%: бензин подорожал на 8,45%, дизельное топливо — на 11,7%, при этом в некоторых регионах рост превысил 30%. Но в ноябре правительству удалось договориться с нефтекомпаниями на заморозку цен на топливо до конца марта 2019 года.

Штрафы — на ремонт дорог

Начиная с 1 января 2019 года все вырученные со штрафов ГИБДД денежные средства будут направлены на реставрацию дорог. Такие нормы приняли согласно поправкам в Бюджетный Кодекс РФ, утвержденным и согласованным на всех уровнях власти.

На данный момент деньги от штрафов ГИБДД направляются в бюджеты конкретных регионов России, однако региональные власти могут их тратить на любые статьи бюджета.

Отмена льгот по "Платону"

C 1 января прекращает действовать льгота на транспортный налог для грузовиков массой свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре системы "Платон". Льгота позволяла вычитать из транспортного налога сумму, отданную в рамках системы взимания платы с грузовиков. Благодаря преференциям перевозчикам удавалось экономить около 10 процентов от суммы всех затрат на систему.