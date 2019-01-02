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В МВД назвали дату введения новых автомобильных номеров 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Новые стандарты госномеров для автомобилей и мотоциклов введут в России с 4 августа 2019 года, параллельно со вступлением в силу закона о регистрации машин в автосалонах. Нововведение не потребует от водителей перерегистрации автомобилей: автовладельцы будут менять госномера только по желанию, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в России с 1 января будут введены 10 типов новых номерных знаков. Мотоциклетные номера станут меньше в размерах в полтора раза, а знаки для японских праворульных автомобилей формой будут напоминать квадрат. Планируется ввести особые номера для мопедов, а также для классических и спортивных автомобилей.
В МВД объяснили перенос сроков тем, что министерство уже в конце 2018 года закупило госномера на 2019 год. По этой причине ведомство не может закупить новые типы знаков, так как еще действует старый ГОСТ. Кроме того, дату введения новых типов госномеров решили совместить с изменением правил регистрации авто и порядка изготовления знаков.
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Автоновости , МВД , РИА Новости
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