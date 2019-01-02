В МВД назвали дату введения новых автомобильных номеров

Новые стандарты госномеров для автомобилей и мотоциклов введут в России с 4 августа 2019 года, параллельно со вступлением в силу закона о регистрации машин в автосалонах. Нововведение не потребует от водителей перерегистрации автомобилей: автовладельцы будут менять госномера только по желанию, пишет РИА Новости

Ранее сообщалось, что в России с 1 января будут введены 10 типов новых номерных знаков. Мотоциклетные номера станут меньше в размерах в полтора раза, а знаки для японских праворульных автомобилей формой будут напоминать квадрат. Планируется ввести особые номера для мопедов, а также для классических и спортивных автомобилей.