«Автостат» назвал самые продаваемые в России кроссоверы и внедорожники

Аналитическое агентство «Автостат» определило самые продаваемые в прошлом году в России кроссоверы и внедорожники. Для этого компания провела исследование. Его итоги публикует «КП».

Так, за 11 месяцев 2018 года владельцев обрели 656,2 тысячи автомобилей в кузове SUV. Причем свыше 70% от этого количества приходится на десять автопроизводителей.