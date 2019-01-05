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«Автостат» назвал самые продаваемые в России кроссоверы и внедорожники 

BFM.RU + ещё 6 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Аналитическое агентство «Автостат» определило самые продаваемые в прошлом году в России кроссоверы и внедорожники. Для этого компания провела исследование. Его итоги публикует «КП».
Так, за 11 месяцев 2018 года владельцев обрели 656,2 тысячи автомобилей в кузове SUV. Причем свыше 70% от этого количества приходится на десять автопроизводителей.
Лидером по продаже кроссоверов стал Hyundai: он продал в РФ 90 тысяч экземпляров SUV. Второе место досталось концерну Renault, который реализовал 68,5 тысячи автомобилей. А замыкает тройку лидеров Nissan с 58,8 тысячи проданных машин. В топ-10 также вошли Toyota, KIA, Mitsubishi, Volkswagen, LADA, Chevrolet и Mazda.
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