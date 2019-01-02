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Tesla начинает запускает массовое производство Model 3 

Car.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Car.ru
Производства Tesla Model 3 некоторое время было ограничено из-за определённого ряда проблем, но в настоящее время электрический седан уже поставляется с калифорнийского завода стабильно.
Model 3 — первая модель массового производства компании Tesla, специалистам пришлось выяснить, как собирать разом автомобили в огромных количествах. Массовое производство на начальном этапе привело к ряду ошибок, всё дело в том, что Tesla стала слишком полагаться на роботов. Они хотели за счёт автоматизации ускорить производство.
Теперь, в 2019 году, кажется, что компания решила все проблемы и разработала эффективную производственную линию.
На видео мы видим Model 3, автомобиль на этапе сборке, всё протекает плавно. Конечно, мы не можем увидеть каждый пункт производственного процесса, и пропускаем некоторые элементы, например цех покраски. Но мы можем увидеть саму сборку автомобиля — это самая интересная часть клипа. Привлекает внимание и робот-манипулятор, который позволяет работникам садиться и передвигаться по салону автомобиля.
Именно благодаря ему, специалисты могут выполнять важные вещи, например, прокладывать электрические кабели. Приборная панель собирается на самых ранних этапах сборки. Если у вас есть 48 секунд, то обязательно посмотрите клип.
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Автоновости , Tesla , Tesla Model 3
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