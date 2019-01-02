Alpine выпустит более мощный A110, кабриолет и внедорожник

Идеальное распределение веса и легкая конструкция современного Alpine A110 до сих пор вызывают восторг во всех обзорах, несмотря на не самую высокую мощность по сравнению с другими современными спортивными хэтчбеками. Но похоже, что ситуация вскоре изменится.

В ближайшее время французская компания собирается оснастить свой спорткар более мощной силовой установкой, которая сможет развивать 296 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

В этой информации нет ничего удивительного, если учесть, что последняя версия Renault Megane RS Trophy развивает как раз такую мощность благодаря улучшенной версии 1,8-литрового 4-цилиндрового мотора, который также устанавливается на модель Alpine A110.

По сравнению с текущей версией, новый мотор мощнее на 49 л.с. и 80 Нм, что должно помощь улучшить разгон до сотни — с текущих 4,5 до 4 секунд, и это на 1,2 секунды быстрее, чем у Megane RS Trophy.