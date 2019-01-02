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Alpine выпустит более мощный A110, кабриолет и внедорожник 

LiveCars.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Идеальное распределение веса и легкая конструкция современного Alpine A110 до сих пор вызывают восторг во всех обзорах, несмотря на не самую высокую мощность по сравнению с другими современными спортивными хэтчбеками. Но похоже, что ситуация вскоре изменится.
В ближайшее время французская компания собирается оснастить свой спорткар более мощной силовой установкой, которая сможет развивать 296 л.с. и 400 Нм крутящего момента.
В этой информации нет ничего удивительного, если учесть, что последняя версия Renault Megane RS Trophy развивает как раз такую мощность благодаря улучшенной версии 1,8-литрового 4-цилиндрового мотора, который также устанавливается на модель Alpine A110.
По сравнению с текущей версией, новый мотор мощнее на 49 л.с. и 80 Нм, что должно помощь улучшить разгон до сотни — с текущих 4,5 до 4 секунд, и это на 1,2 секунды быстрее, чем у Megane RS Trophy.
Кроме того, в последние годы ходило немало разговоров о появлении кабриолета Alpine A110, и она должна быть выпущена в 2020 году одновременно с Porsche 718 Boxter. А через год к ней может присоединиться первый в истории компании внедорожник, платформой для которого станет Mercedes-Benz GLA.
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Автоновости , Renault Megane , Renault , Porsche , Mercedes-Benz
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