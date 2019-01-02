Седан Audi RS3 оказался быстрее, чем рекламируется

Автомобилей, оснащенных пятицилиндровыми двигателями, в современном автомобильном производстве очень немного.

Седан Audi RS3 Sportback, без сомнения, является одним из самых стильных и быстрых, которые вы можете купить.

Показанная здесь в четырехдверном обличье, черная "ракета из Ингольштадта" принадлежит блогерам и они решили провести тест на ускорение, чтобы увидеть, что же такое компактный седан.

Поскольку сейчас начало года и движение на автобане небольшое, они протестировали седан RS3 на одном из оставшихся неограниченных участков знаменитой немецкой трассы.

Несмотря на то, что автомобиль был оснащен зимними шинами, он показал себя даже быстрее, чем было заявлено в спринте — от 0 до 100 км/ч. При активированном динамическом режиме и управлении запуском, задание было выполнено всего за 3,7 секунды (в нормальных условиях заявлено 4,1 секунды).

В то время как некоторым сегодняшним автомобилям, продаваемым в Европе, требуется около 12-13 секунд, чтобы разогнаться до 100 км в час, усиленной Audi за это время (12,8 секунды) удалось достичь 200 км/ч. 250 км/ч седан достиг скорости в 26,3 секунды.

Возможно, в повседневной езде по шоссе по автобану, 400-сильный седан поднялся с 100 км/ч до 200 км/ч за 9,1 секунды в тех же неидеальных условиях.

Известно, что некоторые автопроизводители — особенно немецкие — намеренно занижают характеристики своих автомобилей, а это видео как раз показывает, что Audi RS3 находится в этом списке.