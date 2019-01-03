Операторы каршерингов снизили цены на поездки из аэропортов

Два крупнейших оператора каршеринга снизили цены на поездки из столичных аэропортов после того, как их парковки оказались забиты машинами краткосрочной аренды.

Как сообщает пресс-служба Делимобиля, до восьмого числа клиенты, уезжающие из аэропортов на их машинах, получат компенсацию за поездку в районе 500 рублей. Для этого необходимо после завершения поездки из аэропорта обратиться на "горячую линию" компании.

BelkaCar более чем в два раза снизила тарифы на поездки. Так, из Домодедово и Шереметьево на машинах оператора можно уехать на Mercedes-Benz — за шесть рублей в минуту, на VW Polo — 4,5 рубля, на KIA — четыре рубля. По другим маршрутам тарифы выше в два-три раза.

Пока что, несмотря на акции, в аэропортах по-прежнему наблюдаются большие скопления машин краткосрочной аренды.