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Операторы каршерингов снизили цены на поездки из аэропортов 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: EPA
Два крупнейших оператора каршеринга снизили цены на поездки из столичных аэропортов после того, как их парковки оказались забиты машинами краткосрочной аренды.
Как сообщает пресс-служба Делимобиля, до восьмого числа клиенты, уезжающие из аэропортов на их машинах, получат компенсацию за поездку в районе 500 рублей. Для этого необходимо после завершения поездки из аэропорта обратиться на "горячую линию" компании.
BelkaCar более чем в два раза снизила тарифы на поездки. Так, из Домодедово и Шереметьево на машинах оператора можно уехать на Mercedes-Benz — за шесть рублей в минуту, на VW Polo — 4,5 рубля, на KIA — четыре рубля. По другим маршрутам тарифы выше в два-три раза.
Пока что, несмотря на акции, в аэропортах по-прежнему наблюдаются большие скопления машин краткосрочной аренды.
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Автоновости , Kia , Volkswagen , Mercedes-Benz , Аэропорт Шереметьево
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